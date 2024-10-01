Депфинансов администрации Тюмени возглавил Артем Катренко

На должность директора департамента финансов и налоговой политики администрации Тюмени назначен Артем Катренко, об этом на заседании коллегии сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Катренко выпускник Тюменского государственного нефтегазового университета, получивший квалификацию "Экономист-менеджер" по специальности "Антикризисное управление". Его стаж на муниципальной службе превышает 10 лет. Он прошел путь от ведущего экономиста департамента до заместителя директора, что свидетельствует о его высокой квалификации и опыте в управлении муниципальными финансами", - сообщил Афанасьев.

Новый глава депфинансов – победитель конкурса "Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа – Команда Урала. Реформация", проводимого в 2023 году аппаратом полномочного представителя Президента РФ в УРФО и РАНХиГС.