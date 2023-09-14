Лектор Общества "Знание" провела цикл лекций по финансовой грамотности для тюменских старшеклассников

Фото: тюменское региональное отделение Российского общества "Знание"

Лектор Российского общества "Знание", преподаватель финансово - экономического института ТюмГУ, финансовый консультант Екатерина Жеурова провела цикл лекций по финансовой грамотности для учащихся старших классов тюменской школы №65. Организатором мероприятий выступило Российское общество "Знание".

Основной темой беседы стало финансовое планирование. В ходе лекций Екатерина Жеурова рассказала старшеклассникам о том, как важно быть финансово грамотным, чтобы использовать эти знания как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Эксперт отметила, что умение правильно планировать доходы и расходы поможет не только достичь финансовой стабильности, но и реализовать свои цели и мечты. Так, с помощью грамотного финансового планирования можно определить, сколько нужно откладывать каждый месяц, чтобы совершить желанную покупку или отправиться в путешествие.

"Финансовая грамотность – важный навык в современной жизни, который помогает людям успешно управлять своими ресурсами и планировать жизнь, осознанно принимать важные решения. В том числе, относительно выбора будущей карьеры, с учетом финансовых аспектов и перспектив. Уверен, что такие мероприятия, организованные Российским обществом "Знание", повышают финансовую грамотность современных школьников, помогают им разобраться в сложных темах, задать волнующие вопросы эксперту и получить ответы в доступном формате", - прокомментировал ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

В рамках лекций Екатерина Жеурова поделилась с ребятами своими знаниями и личным опытом, на примерах показала, как хороший финансовый план становится эффективным инструментом и помогает достичь определенных целей.

Школьники заинтересовались темой, активно участвовали в обсуждении и делились своим опытом. После мероприятий старшеклассники отметили, что повышение финансовой грамотности будет для них полезным и сейчас, и в будущем.