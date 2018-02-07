Тюменцы увидят авторскую версию рок-оперы "Юнона и Авось"

Авторскую версию самой известной российской рок-оперы "Юнона и Авось" тюменцы смогут увидеть на сцене ДК "Нефтяник" 19 февраля, начало в 19:00. Постановку осуществил Государственный театр под руководством народного артиста РФ, лауреата Государственной премии РФ, композитора Алексея Рыбникова.

Авторами рок-оперы являются выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. В спектакле заняты блестящие московские артисты – звезды новой волны. В роли графа Резанова – артисты театра Алексея Рыбникова Валерий Анохин, Николай Дроздовский и Никита Поздняков. Роль Кончиты исполняют Наталья Крестьянских и Светлана Бакаева. Также в спектакле задействованы ведущие актеры театра Евгения Благова, Николай Лютов, Екатерина Кульчицкая, Иван Агафонов, Егор Николаев, Павел Зибров, Леонид Сивец и другие.

Рок-оперу "Юнона и Авось" в постановке театра Алексея Рыбникова увидели зрители России, Беларуси, Украины, Казахстана, Франции, США, Канады. В мае 2012 года театр вернулся после триумфальных гастролей по Израилю, в 2013 и 2014 годах с огромным успехом выступил в США и Канаде.

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