Гринпис: Тюмень на 48-м месте в рейтинге доступности раздельного сбора

Гринпис России выпустил вторую версию рейтинга доступности раздельного сбора в городах с населением от 100 тыс. человек. В его основе — данные, предоставленные властями более 160 городов по запросу Гринпис. В расчет брались стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно.

Тюмень заняла в рейтинге 48-ю строчку: 108 тысяч жителей (15%) могут пользоваться баками для сбора вторсырья рядом с домом. По соседству с Тюменью с 15% на 49-й строчке город Ковров (Владимирская область).

"Ситуация с раздельным сбором в Тюмени вызывает обеспокоенность из-за положения в Территориальной схеме обращения с отходами (3.1.1), в котором сказано, что "внедрение и развитие раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов настоящей Территориальной схемой обращения с отходами Тюменской области не предусмотрено". Гринпис России неоднократно обращался в администрации Тюмени и Тюменской области с рекомендациями по внесению изменений в данное положение, но документ так и не был изменен. Интересно, как при таком подходе в городе и регионе будут выполняться декабрьские поручения президента и план Минприроды России относительно развития раздельного сбора", — говорит Александр Иванников, эксперт проекта "Ноль отходов" Гринпис России.

Лидером рейтинга стали подмосковные Мытищи, там комфортно собирать мусор раздельно могут 93% горожан. В первую пятёрку вошли Альметьевск (86%), Волжский (84%), Октябрьский (81%) и Саранск (80%). На шестом месте с 77% оказался Нефтеюганск. Москва заняла в рейтинге 52-е место: лишь 11% жителей столицы могут относить вторсырьё в контейнеры рядом с домом.