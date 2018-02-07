В ТИУ создали онлайн-сервис первой открытой региональной сети интернета вещей

13:00 07 февраля 2018
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В рамках создания регионального инновационного кластера в сфере компетенций Smart City, Iot/IIot и Big Data в Тюменском индустриальном университете разработан онлайн-сервис первой открытой региональной сети интернета вещей.

Доступ к сервису и сети абсолютно свободен. Нужно только пройти регистрацию и предоставить информацию о проекте. Сервис позволяет ознакомиться с технологиями интернета вещей, получить практические навыки подключения конечных устройств и систем к сети интернета вещей, подобрать компоненты, получить готовые кейсы и проконсультироваться со специалистами. Сейчас в сети интернета вещей ТИУ уже десятки подключенных конечных устройств и систем. 

В рамках подписанного меморандума с компанией IBM обучающимся и сотрудникам вуза предоставлен свободный доступ к программным продуктам и сервисам IBM "Академическая инициатива" и облачной платформе IBM Bluemix. Ознакомиться с возможностями ПО и сервисами можно с помощью личного кабинета в онлайн-сервисе первой открытой региональной сети интернета вещей.

Также всеми ресурсами можно воспользоваться в инжиниринговом технологическом коворкинге ТИУ, в котором создана удобная площадка на 120 посадочных мест, позволяющей объединяться в проектные группы и работать над собственной идеей или реальной задачей от производственного партнера.

В ИТ-коворкинге можно проконсультироваться со специалистами Центра интеллектуальных систем, которые помогут в выборе компонентной базы и подключении к сети IoT.

Теги: Smart City , интернет , ТИУ
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