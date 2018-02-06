Юные художники нарисуют тюменских предпринимателей прошлых веков для книги

Изображение: отдел СКД ЦГБС

В Тюмени дети изобразят тюменских промышленников второй половины ХIX — начала ХX века. Их работы войдут в книгу рисунков, которая станет продолжением проекта "Азбука Тюмени": Город глазами юных художников".

Первый областной конкурс детских рисунков, посвященный видам города, прошел в 2017 году. Как отметил председатель оргкомитета конкурса, уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов, он вызвал у ребят большой интерес. Лучшие работы включили в альбом, выпущенный в Тюменском доме печати. К сентябрю планируется издать новую "Азбуку Тюмени", посвященную предпринимателям.

"Мне кажется, в "Азбуке" основной упор нужно сделать на тех, кто создавал промышленные предприятия — ту основу, благодаря которой Тюмень стала таким развитым городом. Это и судостроители, и кожевенники, и другие производственники. Думаю, простор у ребят для творчества — огромный", — отметил поддержавший проект секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

К участию в проекте "Азбука Тюмени" приглашают учеников кружков и студий домов творчества, центров эстетического воспитания, лицеев, а также учащихся художественных школ и школ искусств Тюмени. Возраст — от 4 до 17 лет. Продемонстрировать талант ребятам предлагается в пяти номинациях: "Усадьбы и их владельцы", "Их именами названы улицы Тюмени", "Город в лицах" (создание портретной галереи именитых промышленников и других людей, оставивших яркий след в истории областной столицы), "Круг жизни. Обряды и праздники тюменских предпринимателей" и "Из семейного альбома".

Начинающие художники должны предоставить работы, выполненные в любых техниках и материалах, размером не более ватманского листа. Юным писателям предлагается увлекательно написать о знаменитых представителях предпринимательских династий Тюмени, осветить их благотворительную деятельность и вклад в развитие края.

Конкурс продлится до 30 апреля, в мае жюри подведет итоги. После подведения итогов награждение победителей состоится в День защиты детей в Тюменской областной думе. С июня по декабрь выставки работ победителей конкурса проведут на площадках учебных заведений и учреждений культуры.

.