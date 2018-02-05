Тюменские казаки следят за порядком на мероприятиях и помогают полиции

Тюменские казаки в 2018 году планируют принять участие в охране общественного порядка на крупных региональных мероприятиях, а также отправят делегации на слеты и Всероссийский казачий круг.

Как рассказал начальник пресс-службы Южно-Тобольского отдельского казачьего общества Максим Найденко, тюменцы поучаствуют в конкурсе на звание "Лучший казачий кадетский класс УФО". В Омске состоится встреча казачьей молодежи Сибирского войскового казачьего общества. Уточняется место проведения слета молодых казаков для сдачи нормативов ГТО. А 15 февраля казаки отправятся в Москву на Всероссийский казачий круг.

Казаки Южно-Тобольского отдельского казачьего общества помогают в охране объектов РПЦ в дни церковных праздников, участвуют в работе по патриотическому воспитанию молодежи, поддержке и развитии культурно-исторических направлений. В прошлом году казаки хуторских обществ "Казанское" и "Сорокинское" оказывали помощь в ликвидации последствий паводка, а нижнетавдинцы участвовали в тушении лесных пожаров.

Представители казачества также присутствуют на разводе личного состава правоохранительных органов, получают информацию о разыскиваемых лицах, транспорте и предметах. Один из ярких примеров - задержание вместе с сотрудниками полиции нарушителя с крупной партией наркотиков. А казачья дружина Нижнетавдинского хуторского казачьего общества во время конного патрулирования одного из садоводческих товариществ обнаружила преступную группу, занимающуюся кражами, которую впоследствии смогли задержать сотрудники полиции.

На 2018 год запланировано проведение областных фестивалей "Благовест" и "Мост Дружбы", на которых представители казачества смогут продемонстрировать горожанам свою культуру, быт и традиции. В августе пройдут традиционные "Дни памяти Ермака". На праздничных мероприятиях казаки области и соседних регионов могут встретиться на памятном месте, выступить с культурной программой, обсудить перспективы развития и взаимодействия, пишет ИА "Тюменская линия".

Отметим, в состав Южно-Тобольского отдельского казачьего общества входит более 1,5 тыс. человек, включая членов семей казаков, которые также считаются членами казачьих обществ.

