Более семи тысяч тюменцев исполнили на Цветном бульваре Гимн России

Всероссийская акция "Россия в моем сердце!" сегодня проходит во многих городах страны. В Тюмени в митинге приняли участие более семи тысяч человек.

К горожанам обратились общественные деятели, спортсмены и тренеры, которые защищали честь страны на Олимпийских играх в прежние годы. Они высказали свое мнение о ситуации вокруг предстоящей зимней олимпиады.

Проведение акции в поддержку российских олимпийцев совпало с 75-летием победы в Сталинградской битве, которая стала переломной в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Именно об этом говорили общественные деятели Тюменской области Андрей Потапов, Герман Смирнов, Ольга Ройтблат, приводя примеры из своей личной истории. Также выступили прославленные тюменские спортсмены, победители Олимпиад Луиза Носкова, Галина Куклева, Владимир Чебоксаров.

Митинг-концерт завершился массовым исполнением гимна России.

По информации пресс-служб правительства Тюменской области и Тюменской областной думы.