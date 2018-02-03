В Тюмени занимаются обучением слепоглухих

Новая обучающая смена для людей с одновременными нарушениями зрения и слуха началась в тюменском центре медицинской и социальной реабилитации "Пышма". Здесь пациентов учат работать с брайлеровским дисплеем, пользоваться голосовыми приложениями, общаться в Интернете.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, в стране существует лишь несколько подобных центров, на базе "Пышмы" он был создан в 2017 году по инициативе Фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" (г. Москва).

Тюменский регион выбран не случайно, он зарекомендовал себя, как один из самых активных в деле помощи слепоглухим детям и взрослым. В рамках президентского гранта подобные центры созданы и работают также в Москве, Новосибирске и Дагестане.

"Слепоглухота — одна из самых сложных форм инвалидности, когда контакты с внешним миром возможны, главным образом, через тактильные ощущения. Очень важно расширить таким людям доступ в информационное пространство, помочь им "включиться" в общество", - говорит Алла Лузина, руководитель-главный врач центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма".

За полгода работы центра курсовое обучение в "Пышме" прошли уже 15 человек из разных регионов России: Челябинской, Оренбургской, Ивановской, Ижевской, Тюменской области, Пермского края. В 2018 году центр примет порядка 40 человек с одновременным нарушением слуха и зрения.