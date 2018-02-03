Юных тюменских писателей приглашают на литературные встречи

Авторская студия "Верешок" тюменской поэтессы Антонины Марковой проводит встречи для юных любителей литературы и писателей. Ближайшее мероприятие состоится 4 февраля в Литературно-краеведческом центре по ул. Первомайской, 14.

Студия была основана 20 лет назад и, по заверению самой поэтессы, является чуть ли не единственной в Тюмени, где занимаются с талантливо пишущими детьми.

"Наш состав – это юные авторы и любители литературы от 6 до 17 лет. А также наши родители, друзья и поклонники на правах почетных гостей и доброжелательных критиков. Нам по плечу участие в литературных конкурсах любого формата. Особо любимым для нас является городской конкурс "Гришинские проталины", - рассказала Антонина Маркова.

Во время встреч дети обсуждают литературу и книги, жанры и особенности поэзии и прозы, а также играют и упражняются в писательском деле.

Встречи проходят в первое и третье воскресенье каждого месяца, в 12-00 часов. Участие в них бесплатное. Контактные телефоны: 8 (3452) 46-45-79 (Литературно-краеведческий центр), 8-909-187-43-10 (руководитель студии).