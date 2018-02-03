Викторина "12 ключей от города" объединила более 7 тысяч тюменцев

Участниками онлайн-викторины "12 ключей от города", которая проходит в группе "Тюмень-наш дом", стали более семи тысяч тюменцев. Правильно отвечают на вопросы об истории городе 10% участников.

Как рассказали в пресс-службе администрации Тюмени, отличники уже приглашены на второй тур и после небольшого тестирования, всего 5 вопросов, определится победитель, который получит первый серебряный ключ викторины.

Напомним, что каждую пятницу в группе "Тюмень – наш дом" появляется задание, по итогам выполнения которого через 4 недели определяется победитель или активный участник проекта, которому вручается серебряный ключ как символ знатока истории города.