Фотовыставку в Ялуторовске посвятят красотам Байкала

Фотовыставка "Мир красок" готовится к открытию в музее "Дом природы" структурного подразделения Ялуторовского музейного комплекса. Она будет доступна для посетителей с 30 января до конца февраля.

Автор работ - сотрудник отдела охраны окружающей природной среды Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование" Евгений Баянов. Он снимает природу во время своих командировок. Фотовыставка в Ялуторовске будет посвящена не только природе Прибайкалья и верховьев Лены, но и людям, которые здесь живут. Фотографии, представленные на выставке, сняты во время работы на участке строящегося газопровода "Сила Сибири", который проходит по северной части Иркутской области, пишет ИА "Тюменская линия".

Отметим, главное достояние Иркутской области – уникальное озеро Байкал, где представлен разнообразный мир флоры и фауны. Множество туристов приезжают в этот край, чтобы полюбоваться красотами этого водоема.