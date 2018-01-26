Юные тюменцы получают базовые инженерные навыки в "Техноквантуме"

Обучением юных тюменцев базовым навыкам и первоначальным правилам инженерной графики и конструирования занимается "Техноквантум" в детском технопарке "Кванториум", который открылся в октябре 2017 года на базе дворца творчества и спорта "Пионер".

По факту, это платформа для дальнейшего обучения по программам спортивно-технического моделирования. Обучение рассчитано на детей в возрасте от 7 до 11 лет.

"В процессе реализации программы создаются условия для развития творческого, интеллектуального и личностного потенциала воспитанников. Квантум направлен на расширение политехнического кругозора обучающихся, развитие логического мышления, дополняет знания и умения обучающихся по математике, технологии и рисованию. В процессе работы развиваются творческие способности детей младшего школьного возраста в технической области, формируются конструкторские умения", - рассказал заместитель директора по инновационной деятельности ГАУ ДО ТО "ДТиС "Пионер" Александр Руденко, курирующий работу детского технопарка "Кванториум".

Значительное место в программе "Техноквантума" отвели графической подготовке детей. Воспитанники приобретают умения "читать" и "чертить" графические изображения, учатся работать с наиболее распространенными инструментами и приспособлениями ручного труда, формируют образное техническое мышление и умение выразить свой замысел в макете, рассказывают в пресс-службе учреждения.

В ходе занятий ребята уже сделали первые шаги по созданию макетов и моделей простейших технических объектов. Успешные результаты мотивируют учащихся на новые разработки и достижения, отметил преподаватель квантума Андрей Тарасов.