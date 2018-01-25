Родившиеся в ХМАО с 1 января 1993 года получают разовую выплату в 5 тысяч рублей

В Югре гражданам начали предоставлять единовременные выплаты размером 5 тысяч рублей, приуроченные к Десятилетию детства в России и 25-летию Конституции страны, провозгласившей ХМАО самостоятельным субъектом РФ.

Получить единовременную выплату могут граждане, родившиеся в Югре в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года и проживающие в автономном округе. Прием заявлений начался с 1 января 2018 года, по 5 тысяч рублей получили уже больше 128 тысяч человек.

Выплату можно получить одним из следующих способов: беззаявительно — если получатель состоит на учете в органах социальной защиты населения Югры и пользуется мерами социальной поддержки (до 1 марта 2018 года) или в заявительном порядке — через Единый портал государственных и муниципальных услуг (до 30 ноября 2018 года).

"Если вы временно выехали за пределы Югры — получать образование, проходить военную службу или по иным причинам, но сохранили регистрацию по месту жительства в Югре, то вы имеете право на получение выплаты", — уточняют в Центре социальных выплат Югры.

С памяткой о выплате и инструкцией по подаче заявления можно ознакомиться здесь.