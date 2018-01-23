Тюменцам советуют реже бывать в людных местах: в городе регистрируются первые случаи гриппа

В третью неделю января в Тюмени отмечается активность респираторно-вирусных инфекций. Всего в областном центре зарегистрировано 7968 заболевших ОРВИ, в том числе детей — 5991.

За неделю было госпитализировано 50 человек с симптомами ОРВИ, среди которых 27 детей и 7 беременных. Выявлен один случай гриппа у ребенка. Как сообщают специалисты, эпидемический порог не превышен. По сравнению с предыдущей неделей показатели заболеваемости выросли на 12% — в основном за счет школьников. Отмечается начало циркуляции вирусов гриппа А и В.

"Учитывая, что количество случаев заболевания ОРВИ постепенно увеличивается и уже появляются первые больные гриппом, нужно соблюдать меры профилактики. В период сезонного распространения инфекции следует сбалансированно питаться, принимать поливитамины, гулять на свежем воздухе. Нужно ограничить посещение мест с большим скоплением людей, особенно это касается тех, кто не привит против гриппа, и в случае появления симптомов не заниматься самолечением, а сразу обратиться к врачу", — рекомендуют в городском департаменте здравоохранения.