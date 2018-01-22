Молодые фотожурналисты могут показать свои работы спецам из ведущих информагентств мира

МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО проводит Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. В состав жюри 2018 года вошли фотоэксперты ведущих информационных агентств и изданий, среди которых руководитель отдела фото- и видеоновостей турецкого Anadolu Ajansi Ахмет Сел; замдиректора фотослужбы Государственного информационного агентства Мексики Notimex Хорхе Арсига Авила; директор фотослужбы ИД "КоммерсантЪ" Павел Кассин; специальный фотокорреспондент "Агентства Франс Пресс" (AFP) Младен Антонов; основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия и Иван Секретарев, фоторепортер с более чем 20-летним стажем работы, в недавнем прошлом фотограф московского бюро информационного агентства "Ассошиэйтед Пресс" (AP).

В жюри конкурса также вошла Почетный председатель Китайской ассоциации фотографов, председатель Китайской ассоциации женщин-фотографов Ван Яо, в разные годы – заместитель главного редактора Китайского информационного агентства (China News Service) и информационного агентства "Синьхуа" (Xinhua).

Жюри предстоит оценивать работы, прием которых открыт до 28 февраля на сайте. К участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет. Как отмечают организаторы, конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса - поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.экспертным мнением в России".

В 2018 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". В каждой из номинаций принимается до трех работ, что дает молодым фотографам больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда - "Гран-при".

Фото - Алексей Филиппов, Россия. Ночь выборов, stenincontest.ru