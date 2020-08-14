В Тюмени подвели итоги конкурса "Фотоистория Тюменской области"

17:32 14 августа 2020
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Более 8 тысяч фотографий от жителей 83 городов и районов области собраны на сайте тюменскаяобласть72.рф. Снимки с разных уголков региона присылали участники конкурса "Фотоистория Тюменской области". Авторы лучших снимков получат подарки.

Подведение итогов конкурса в прошло в онлайн-формате:

Конкурс проходил с 15 ноября 2019 года по 10 апреля 2020 года. Принять участие в нем мог любой желающий. Для этого необходимо было лишь загрузить на сайт фотографии, отражающие развитие Тюменской области.

Теги: архив , конкурсы , фотографии , фотоконкурс
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