В Тюмени подвели итоги конкурса "Фотоистория Тюменской области"

Более 8 тысяч фотографий от жителей 83 городов и районов области собраны на сайте тюменскаяобласть72.рф. Снимки с разных уголков региона присылали участники конкурса "Фотоистория Тюменской области". Авторы лучших снимков получат подарки.

Подведение итогов конкурса в прошло в онлайн-формате:

Конкурс проходил с 15 ноября 2019 года по 10 апреля 2020 года. Принять участие в нем мог любой желающий. Для этого необходимо было лишь загрузить на сайт фотографии, отражающие развитие Тюменской области.