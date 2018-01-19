Проект "Медиастрана" учит тюменских школьников основам журналистики

Более 250 участников тюменского проекта "Медиастрана" прошли три из пяти образовательных модулей и подготовили более 300 авторских новостей, 100 новостей для радиоэфира и 60 видеороликов.

Проект направлен на повышение социальной активности школьников и их творческое самовыражение.

Ребята посетили более 15 мастер-классов ведущих специалистов отрасли и практикующих журналистов, посетили редакцию "Мой портал", "Евразион ТВ", "Регион-Тюмень", отделение журналистики Тюменского государственного университета.

Напомним, проект стартовал по инициативе регионального штаба ОНФ в ноябре 2017 года с модуля "Интернет", в рамках которого ребята познакомились с опытными журналистами и блогерами региона, узнали правила интервьюирования, научились разрабатывать спецпроекты для интернет-СМИ.

Затем модуль "Видео" познакомил школьников с работой в кадре. Специалисты, работающие на тюменском телевидении, научили своих подопечных видеомонтажу. После обучения участники сделали домашнее задание: сняли и смонтировали видеоролики о своих школах и об участниках Великой Отечественной войны. Посмотреть работы ребят и поддержать их лайками можно в группе "Медиастрана" в соцсети "ВКонтакте" или по комплексу хэштегов: #образование72 #медиастрана и #мы_потомкиГероев.

Третий модуль был посвящен радиоиндустрии. Юнкоры побывали в радиостудии и встретились с главным редактором радио "Ребячья республика" 89.2 FM, доцентом кафедры журналистики Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Андреем Ковалевым. Участники проекта узнали, какие профессии востребованы на радио, какими качествами должен обладать радиоведущий, как работают авторы и редакторы новостей на радио, а также смогли поучаствовать в записи программ.

"В проекте участвуют учащиеся 65 школ из 19 районов Тюменской области. Это большой успех, что нам удалось охватить столько ребят и открыть для них мир медиасферы, хотя желающих еще больше. Для каждого из них этот проект будет полезным, школьники учатся работать с информацией, осваивают новые навыки, проявляют свой творческий потенциал", - считает сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

Реализацию тюменских проектов, направленных на развитие образования, привлечение детей к творчеству и спорту, активно поддерживает Центральный штаб ОНФ. Организаторами проекта являются департамент образования и науки Тюменской области, Тюменский областной государственный институт развития регионального образования, Общероссийский народный фронт (ОНФ), Тюменский государственный университет. Участие в проекте бесплатное.

"Важно показать детям весь спектр возможностей, в котором они могут развиваться и проявлять себя. Такие проекты несут комплексный характер, они позволяют расширить кругозор, научиться новым полезным навыкам, а кому-то даже определиться в выборе будущей профессии", - отметила представитель Центрального штаба ОНФ Светлана Галактионова.

Впереди участников ждут еще два модуля: "Печать" и "PR". Итоговым мероприятием проекта "Медиастрана" станет фестиваль школьных СМИ региона, который запланирован на весну 2018 года. Наиболее успешные резиденты "Медиастраны" получат приглашения на стажировку в пресс-службы госструктур, путевки на летние многопрофильные смены и приятные бонусы от партнеров.