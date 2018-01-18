В Тюмени работают над электронной тетрадью для незрячих и слабовидящих

14:30 18 января 2018
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Фото: Тюменские известия

Два миллиона рублей на создание нового технического средства обучения незрячих и слабовидящих получит разработка малого инновационного предприятия ТюмГУ "Сибирские инновации". Проект электронной тетради "СИОЛЛ" победил в конкурсе программы "СТАРТ" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Электронная тетрадь стала продолжением другого проекта компании — электронного учебника для незрячих людей "СИОЛЛ". У нового устройства будет больше функций, при этом стоить оно будет меньше.

Руководитель проекта — аспирант ТюмГУ Айдар Фахрутдинов, участвовавший в проекте создания Международного компетентностного центра инклюзивного образования ТюмГУ по гранту программы Евросоюза "ТЕМПУС". Как рассказали в пресс-службе вуза, сейчас Айдар проходит годичную стажировку в Техническом университете Дрездена, где знакомится с новейшими разработками технических средств обучения.

Теги: инвалиды , обучение , разработки , слепые
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