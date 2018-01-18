В Тюменской области фиксируются первые случаи заболевания гриппом

В регионе регистрируется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ. На прошлой неделе в медучреждения по этому поводу обратились 9952 жителя Тюменской области. Было зафиксировано два случая гриппа типа В.
Как отмечают специалисты, в целом заболеваемость ОРВИ не превышает эпидемические пороговые уровни. 72% заболевших — дети до 14 лет.
При проявлении первых симптомов заболевания тюменцам рекомендуют обратиться за квалифицированной помощью к врачу. Правильное лечение снизит вероятность возникновения осложнений.
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