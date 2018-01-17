Тюменцев приглашают поучаствовать в Анимании

Первый городской конкурс рисунков аниме "АниМания" в Тюмени организует ДК "Орфей".

Победители творческого конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками. Предоставить свою работу можно в одной из номинаций, среди которых черно-белая графика, живопись (в цвете), компьютерная графика, манга и ёнкома (четырехкадровые комиксы).

Заявки на участие в конкурсе направляются на адрес электронной почты конкурса orfei-mms@yandex.ru до 29 января 2018 года. Сами конкурсные работы должны быть предоставлены организаторам не позднее 2 февраля по адресу ул. 70 лет Октября, 5в.

Все работы участников будут размещены на официальной странице ДК "Орфей" "Вонтакте" — https://vk.com/mauk_dk_orfey не позднее 5 февраля для участия в интернет-голосовании, которое завершится 8 февраля в 11.00. Награждение победителей состоится 10 февраля в 13.00.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: дом культуры и творчества "Торфяник", дом культуры "Орфей" и дом культуры "Водник". Директор учреждения — Сергей Трифонов.