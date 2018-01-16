В Тюмени прошел традиционный турнир по мини-футболу памяти Владимира Минеева

XXI традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудника РУФСБ России по Тюменской области Владимира Минеева, погибшего в 1996 году в Чеченской Республике при исполнении служебного долга, прошел в Тюмени 11–12 января.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в соревнованиях приняли участие представители территориальных управлений ФСБ России, дислоцированных в Уральском федеральном округе, а также команды пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, центра специальной связи и информации ФСО России по Тюменской области, ветераны тюменского управления госбезопасности и средств массовой информации Тюменской области.

По итогам турнира главный приз завоевали представители пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Второе место заняла дружина УФСБ России по Курганской области. Бронзу взяли сотрудники УФСБ России по Свердловской области.

Указом президента России за проявленные в боевой обстановке стойкость и героизм тюменский чекист посмертно награжден орденом Мужества. Его именем названа одна из улиц Тюмени.