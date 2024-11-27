Тюменские художники могут заявить о себе в "Картине мира"

Международный конкурс молодых художников "Картина мира" начал прием заявок, в нем могут участвовать студенты и выпускники художественных образовательных организаций среднего и высшего образования России и зарубежья, а также независимые российские и иностранные художники в возрасте от 18 до 35 лет.

Инициатива проведения конкурса принадлежит компании "Иннопрактика". Конкурс проводится совместно с Государственной Третьяковской галереей, Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина при поддержке Академии творческих индустрий "Меганом". Финансирование проекта осуществляет "Газпромбанк".

Тематика конкурса — "Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества" — вовлекает молодых художников в творческое исследование традиций и их развития в современном мире. Через художественные образы участникам предлагается показать культурное наследие своих народов, представить многогранность и актуальность искусства, раскрыть возможные сценарии технологических, социальных, экологических и политических изменений.

Конкурс "Картина мира" проводится по трем номинациям: живопись, графика и цифровое искусство, компьютерная графика и анимация.

Подать заявку на участие можно на сайте kartinamira.art до 1 марта 2025 года.