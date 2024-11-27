За пять лет в Тюменской области стало на 40 тысяч школьников больше

За последние пять лет общее количество школьников в Тюменской области увеличилось на 40 тысяч. В ближайшую пятилетку численность школьников только в Тюмени вырастет на 12 тысяч, сообщил губернатор Александр Моор.

Правительство Тюменской области целенаправленно реализует планы развития инфраструктуры системы образования. В частности, большое внимание уделяется строительству новых школ и подготовке квалифицированных педагогов.

Отмечается, что в сфере образования есть и проблемные вопросы, требующие совместного обсуждения и решения.В связи с этим на заседании расширенной коллегии в облпрокуратуре во вторник был выработан комплекс мер, направленных на неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства в сфере образования. Заинтересованным ведомствам даны соответствующие поручения, исполнение которых поставлено на контроль.