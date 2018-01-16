Тюменцы обсудят, каким будет новый мультицентр на месте конторы пароходства

16 и 17 января тюменцев приглашают в мультицентр "Моя территория", чтобы обсудить, как можно обустроить креативное пространство "Контора пароходства". Запуск центра для молодежи на месте конторы пароходства и склада купца Колмакова намечен на 2019 год.

Участников встречи познакомят с уже имеющимися наработками и привлекут к мозговому штурму, чтобы совместно создать новые проекты. В 2017 году состоялись три встречи, где инициативные тюменцы рассказали о тех проектах, которые хотели бы реализовать на площадке. В качестве вариантов назывались выставка тюменского купечества, организация арт-резиденции, ремесленных мастерских и спортивных студий.

"Судя по активности участников и количеству идей на сегодняшний день, жизнь нового мультицентра будет насыщенной, а на помещения нужно будет устраивать конкурс", — отмечает директор по коммуникациям мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова.

Напомним, что в конце прошлого года в Тюмени ввели в эксплуатацию новый участок набережной — от моста Челюскинцев в сторону Масловского взвоза. Его оформление завершится после того, как там отреставрируют ряд пристанционных сооружений, в том числе и контору пароходства, где разместится мультицентр.

Начало мероприятий 16 и 17 января в в 19:00 (мультицентре "Моя территория", ул. Ванцетти, 1). Вход свободный, но по предварительной регистрации по телефону: 68-96-96.