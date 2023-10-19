В Тюмени разрабатывают концепцию наполнения кампуса и определяют взаимодействие вузов

В Тюменской области разрабатывают концепцию наполнения Межуниверситетского кампуса и определяют модель взаимодействия вузов

Заседание регионального штаба по реализации проекта создания кампуса мирового уровня в Тюмени провел Губернатор Тюменской области Александр Моор. Участники обсудили проведение работ по инженерной защите территории, проанализировали, что уже сделано в рамках концессионного соглашения, в том числе для подготовки к проектированию объекта.

Александр Моор акцентировал внимание собравшихся на неукоснительном исполнении контрольных точек утвержденного плана мероприятий: "Наш межуниверситетский кампус должен стать прорывным проектом для науки, образования и экономики региона. Впереди самое сложное — построить его и наполнить внутри. При формировании технического задания по строительству кампуса необходимо соотнести и учесть наши ожидания и планы с требованиями утвержденного Минобрнауки России Стандарта инновационной образовательной среды".

В августе Губернатор подписал концессионное соглашение по строительству межуниверситетского кампуса. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Наука и университеты".