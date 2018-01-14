Канал Travel Channel запускает фотоконкурс для тюменцев

16:34 13 января 2018
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areasam.ru

Жители Тюменской области могут принять участие в фотоконкурсе развлекательного канала о путешествиях Travel Channel.

Участникам предлагают опубликовать в instagram-профиле одну фотографию с летнего отдыха под тэгом #TravelChannelВспомнимЛето, пишет "Мoй пoртал".

Экспертное жюри выберет лучшие работы, оценивая каждую по ряду критериев:

- выполнение условий конкурса: участвовать могут лица от 18 лет, профиль в instagram должен быть открыт;

- соответствие теме конкурса;

- оригинальность;

- общее восприятие;

- качество и соответствие заданию конкурсной работе;

- корректность указания хештега к подписи фотографии;

- художественность изображения

Победители конкурса получат ценные призы – оригинальные рюкзаки для путешествий c сувенирами внутри. Старт конкурса назначен на 15 января, участие в нем бесплатное.

Теги: фотоконкурс
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