Канал Travel Channel запускает фотоконкурс для тюменцев

Жители Тюменской области могут принять участие в фотоконкурсе развлекательного канала о путешествиях Travel Channel.

Участникам предлагают опубликовать в instagram-профиле одну фотографию с летнего отдыха под тэгом #TravelChannelВспомнимЛето, пишет "Мoй пoртал".

Экспертное жюри выберет лучшие работы, оценивая каждую по ряду критериев:

- выполнение условий конкурса: участвовать могут лица от 18 лет, профиль в instagram должен быть открыт;

- соответствие теме конкурса;

- оригинальность;

- общее восприятие;

- качество и соответствие заданию конкурсной работе;

- корректность указания хештега к подписи фотографии;

- художественность изображения

Победители конкурса получат ценные призы – оригинальные рюкзаки для путешествий c сувенирами внутри. Старт конкурса назначен на 15 января, участие в нем бесплатное.