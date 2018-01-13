Тюменские художники оформили детское отделение Федерального центра нейрохирургии

Холл детского отделения Федерального центра нейрохирургии преобразился. Во время новогодних каникул, пока пациенты проводили время дома в кругу семьи, художники занимались росписью стен. Яркие картинки появились на стенах ФЦН в рамках городского проекта "Бумеранг Добра".

Инициатором идеи стала заместитель главного врача центра по медицинскому обслуживанию населения Татьяна Чирятьева, которая и занималась поиском исполнителей.

"На помощь к нам пришли педагоги детской школы искусств "Гармония". Они разработали художественный проект и представили нам на согласование. Было необходимо успеть закончить работу, пока отделение пустовало. В холле у нас организовано игровое пространство, где дети любят проводить время. Уверена, что на этом наше сотрудничество не закончится, в планах – продолжить оформление дверей и палат отделения", - рассказала она.

Над проектом работали художники Оксана Яворская, Ольга Левинская, Ольга Завидонова и Наталья Григорьева, преподаватели школы искусств "Гармония". Желая порадовать маленьких пациентов ФЦН, они посвятили несколько праздничных дней воплощению своей творческой затеи.

"Нас вдохновила детская литература. Мы постарались сделать иллюстрации яркими, с множеством деталей, чтобы детям было интересно не только рассматривать стены, но и самим сочинять сказки, глядя на этих персонажей", - отметила Наталья Григорьева.

По мнению главного врача ФЦН Тюмени Альберта Суфианова, творческая атмосфера в стенах медицинского учреждения положительно повлияет на состояние юных пациентов.

"Для детей особенно важно чувствовать заботу, находясь в больнице, и фокусировать свое внимание не только на болезни, но и на чем-то прекрасном. Мы благодарны художникам, которые профессионально сделали свою работу на добровольных началах, за их творчество и милосердие", - сказал он.

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Детская школа искусств "Гармония" - это муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования для детей. В школе три основных отделения - музыкальное, хореографическое и художественное. Каждое отделение имеет собственные, хорошо оборудованные классы с необходимыми инструментами, а также небольшие залы для концертных выступлений. Учреждение – активный участник различных конкурсов и фестивалей, а также социальных проектов.