В Тюменском районе закрыли несанкционированную ледовую переправу

Сегодня несанкционированную ледовую переправу обнаружили и закрыли в районе села Чикча Тюменского района сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Каждую зиму жители окрестных сел пересекают в этом месте Туру на автомобилях, что далеко не безопасно.

"Во времена Советского Союза данная переправа была очень востребована, она соединяла четыре населенных пункта: Чакча, Якуши, Каскара и Есаулово. Через ледовую переправу грузовыми машинами перевозили торф для нужд Совхоза, сейчас в этом необходимости нет, построена объездная дорога и новый мост, — отмечает глава Чикчинского муниципального образования Раис Аминов. — Пусть и не так массово, но люди продолжают на свой страх и риск ездить через реку. Обусловлено это тем, что по объездной дороге путь составляет сорок километров, а через переправу всего три километра. Чтобы обустроить, открыть и содержать официальную переправу, нужно не менее одного миллиона рублей. Таких денежных средств в бюджете муниципального образования нет".

Инспектор патрульной группы ГИМС ГУ МЧС по Тюменской области Анатолий Бобров отметил, что хотя толщина льда на реке в этом месте достигает от 55 до 65 сантиметров, переправа не соответствует всем необходимым нормам и требованиям и поэтому будет закрыта.

Напомним, что на территории юга Тюменской области официально действуют шесть ледовых переправ.