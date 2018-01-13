Прямые рейсы на курорты Черного моря запустят из Тюмени

17:26 12 января 2018
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t-l.ru
| Фото: t-l.ru

В расписании тюменского аэропорта с 15 января появятся дополнительные рейсы. Прямые авиаперевозки станут доступны в Сочи, Краснодар и Минеральные Воды, пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Вылеты на Черноморский курорт будут проходить дважды в неделю по вторникам и пятницам. По прилету тюменцам будет дана возможность вернуться обратно в тот же день, так как вылеты самолетов из Тюмени запланированы на утро, в 9:40, а возвращение – на вечер, в районе 18 часов.

Напомним, что благодаря новым правилам перевозки пассажиров, теперь при оплате багажа с собой в самолет можно будет взять зимнее спортивное снаряжение, лыжи или сноуборд весом не более 23 кг.

Теги: аэропорт , Рощино , самолеты
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