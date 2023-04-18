Nordwind запускает рейс Тюмень - Махачкала

Авиакомпания Nordwind c 29 апреля открывает рейсы по маршруту Тюмень - Махачкала, сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.

Рейсы в столицу Дагестана будут выполняться два раза в неделю - во вторник и субботу: вылет из Тюмени - 05:15, прибытие в Махачкалу - 06:40. Для отправления и прибытия указано местное для каждого аэропорта, время в пути составит 3 часа 25 минут.