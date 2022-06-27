Иностранные самолеты в российском небе заменят Ту, Илами, "Ладогами" и "Байкалами"

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Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81%, цитирует слова вице-премьера Юрия Борисова Telegram-канал Правительства РФ.

Сообщается, что в 2023 году начнется серийное производство импортозамещенных самолетов "Суперджет Нью". Они будут оснащены российским двигателем ПД-8, отечественным бортовым радиоэлектронным оборудованием и системами.

Иностранные самолеты, совершающие перелеты на средние и дальние расстояния, будут постепенно заменены отечественными МС-21 и Ту-214:

🔹поставка первых шести серийных самолетов МС-21 в 2024 году;

🔹поставка 72 самолетов МС-21 в год, начиная с 2029 года;

🔹выпуск 70 самолетов Ту-214 до 2030 года.

Для парка региональной авиации к 2030 году будет выпущено 70 единиц Ил-114-300, до 140 самолетов "Ладога" и 154 самолета "Байкал" (оба производит Уральский завод гражданской авиации).

В целом согласно комплексной программе развития авиатранспортной отрасли до 2030 года парк российских авиакомпаний должны пополнить более 1 тысячи отечественных самолетов, более 760 вертолетов, около 5 тысяч двигателей для самолетов и вертолетов. Курировать выполнение комплексной программы будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, а в части авиастроения – вице-премьер Юрий Борисов.