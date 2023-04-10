Пассажиропоток тюменского аэропорта в марте вырос на треть

Пассажиропоток международного аэропорта Рощино в марте 2023 года составил 188 388 человек - на 32,8% выше, чем за аналогичный прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.
На внутренних линиях в марте 2023 года было обслужено 174 968 пассажиров, на международных – 12 799. Общий пассажиропоток аэропорта Рощино с начала 2023 года составил 512 466 пассажиров - на 9,1% больше, чем в 2022 году.
"Из аэропорта Рощино выполняются полеты по 47 направлениям, 33 внутрироссийских и 14 международных. Наиболее востребованные направления в 1 квартале 2023 года: Внутренние авиалинии - Москва, Санкт-Петербург,Сочи, Новый Уренгой, Салехард, Сургут. Международные направления - Утапао, Дубай, Коломбо", - отмечают в компании.
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