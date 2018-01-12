Ермак, Добрыня и Лукерья родились в Тобольске в 2017 году

Любовь к редким именам не чужда тоболякам. Среди рожденных в 2017 году детей есть Ермак, Добрыня, Ахиллес, Яромир, а также Магдалена, Замира, Доминика, Лукерья, Анжелика и Изабелла.Однако более популярными стали обычные - многие родители своих мальчиков и девочек назвали Артём, Максим, Егор, Матвей, Семён Дамир, София, Анна, Дарья, Мария, Кристина и Алина.

Всего в тобольском загсе за 2017 год зарегистрировано 1 883 рождения: 987 мальчиков и 896 девочек. В восемнадцати семьях родились двойни. Первенцы у 585 семьей, в 725 семьях зарегистрировано рождение второго ребенка, 390 семьи решились на третьего, а 21 семья и вовсе пополнилась шестым и более ребёнком.

В первый рабочий день 2018 года работники тобольского загса выдали 31 свидетельство о рождении, сообщает администрация Тобольска.

Фото из открытых интернет-источников