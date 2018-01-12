Тюменьстат исследует доходы населения

С 20 января по 2 февраля в Тюменской области пройдет выборочное статистическое обследование доходов населения и участия в социальных программах.

Для наблюдения Росстат отобрал 600 домохозяйств в городских округах и муниципальных районах юга Тюменской области, также будут обследованы домохозяйства в Югре и ЯНАО.

Специально обученные интервьюеры будут опрашивать респондентов по двум видам опросников: для домохозяйства и для индивидуального опроса лиц в возрасте 16 лет и старше. Согласно первому – члены домохозяйства расскажут интервьюерам о составе своей семьи, о совокупном доходе всех членов, об оценке своего финансового положения и условиях проживания. Согласно второму – каждого члена домохозяйства в возрасте 16 лет и старше интервьюеры опросят о социальном положении и достигнутом уровне образования, о трудовой деятельности или пенсионном обеспечении и участии в социальных программах.

Как уточнили в Тюменьстате, результаты выборочного обследования доходов населения и участия в социальных программах предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, для оценки уровня жизни различных групп населения, а также для мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.