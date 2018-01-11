Тюменцам расскажут, что такое современная музыка

Сегодня, 11 января, в 18 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова пройдет лекция композитора, преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Владимира Раннева. Тема встречи — "Что такое современная музыка". Она состоится в рамках образовательной программы специального проекта "Работа никогда не завершается" 4-й Уральской индустриальной биеннале.

В последние десятилетия понятия "музыка" и "современная музыка" так обособились друг от друга, что второе воспринимается не как составная часть первого, а как нечто самостоятельное. И если о музыке уверенно судят даже те, кто имеет о ней мало представления, то современная музыка остается загадкой даже для профессионалов — композиторов, исполнителей, музыковедов. Почему и с каких пор это произошло, что в музыке можно считать современным — на эти и другие вопросы ответит Владимир Раннев.

Вход свободный.

Образовательные лекции стартовали в музее им. И.Я. Словцова в Тюмени 24 ноября 2017 года и продлятся до конца работы спецпроекта биеннале — 21 января. 18 января глава образовательных программ Музея Москвы Кирилл Алексеев прочитает лекцию на тему: "Что такое перформанс и тело как искусство в современных художественных практиках". Завершится образовательная программа 21 января экскурсией по выставке "Работа никогда не завершается", где куратор, арт-критик, директор кураторского агентства Sparta Лиза Савина пояснит, "как смотреть современное искусство и не испытывать чувства неполноценности".