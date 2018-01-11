Тюменские врачи: новогодние праздники прошли спокойно

Сотрудники тюменских больниц отмечают, что в этом году праздничные выходные прошли хоть и достаточно активно, но спокойно: количество пациентов не превышено в сравнении с несколькими последними годами.

За новогодние праздники в приемное отделение Областной клинической больницы №2 с различными симптомами обратилось 4813 человек, из которых 481 понадобилась госпитализация. Через травмпункт с 31 декабря по 9 января прошло 1310 человек, из них были госпитализированы 22, 380 пациентам пришлось наложить гипс. В региональный сосудистый центр медучреждения с признаками инсульта обратились 129 человек, из них 64 госпитализировано, остальных проконсультировали и дали рекомендации.

В приемном отделении Областной клинической больницы №1 было 220 обращений по хирургическому профилю — из них 32 человека госпитализировано. Двое человек поступало с признаками отравления алкоголем из-за чрезмерного употребления.

Как сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения, с обморожениями в дежурные стационары за праздники обратилось 8 человек, тяжелых случаев не зарегистрировано. Обращений с повреждениями от пиротехники не было.