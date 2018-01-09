Заболеваемость ОРВИ среди тюменцев не превышает эпидпорог

В первую неделю 2018 года в Тюмени зарегистрировано 5155 случаев заболеваний острой респираторной вирусной инфекцией, из них у детей до 14 лет – 4161. Эпидемиологический порог не превышен ни в одной возрастной группе населения. Случаев гриппа не регистрировалось, сообщает городской департамент здравоохранения.
Тюменцев призывают помнить о мерах профилактики в сезон повышенной активности возбудителей респираторно-вирусных инфекций и гриппа: избегать мест скопления большого количества людей, употреблять в пищу больше овощей, фруктов, особенно цитрусовых, если к этому нет противопоказаний. В случае появления симптомов обязательно обратиться к врачу, соблюдать рекомендации и выполнять его назначения.
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