Заболеваемость ОРВИ среди тюменцев не превышает эпидпорог

В первую неделю 2018 года в Тюмени зарегистрировано 5155 случаев заболеваний острой респираторной вирусной инфекцией, из них у детей до 14 лет – 4161. Эпидемиологический порог не превышен ни в одной возрастной группе населения. Случаев гриппа не регистрировалось, сообщает городской департамент здравоохранения.

Тюменцев призывают помнить о мерах профилактики в сезон повышенной активности возбудителей респираторно-вирусных инфекций и гриппа: избегать мест скопления большого количества людей, употреблять в пищу больше овощей, фруктов, особенно цитрусовых, если к этому нет противопоказаний. В случае появления симптомов обязательно обратиться к врачу, соблюдать рекомендации и выполнять его назначения.