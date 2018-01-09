Тюменский филармонический оркестр планирует гастроли по стране и миру

Тюменский филармонический оркестр в 2018 году попал в абонементы Московской консерватории и Мариинского театра. Выступления запланированы на весну, сообщила генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская.

Также в 2018 году будут созданы промо-ролики о Тюменском филармоническом оркестре, а также готовятся к выпуску компакт-диски и видеоконтент для зарубежных филармоний, которым необходимо познакомиться с исполнителями из Сибири, понять их возможности, чтобы обсуждать гастроли.

Тюменский коллектив заинтересовал чешского посла, который побывал в Тюмени. Пианист Карэн Шахгалдян пригласил оркестр на Мальту, с предложениями поработать выходили представители Люксембурга. Сами музыканты мечтают выступить в Японии, этому способствовала установка в концертном зале Тюменской филармонии современного звукового оборудования компании Yamaha.

Коллектив под руководством Евгения Шестакова продолжит работать со школьной аудиторией. В планах на будущий год - снять клип на крыше жилого дома и продемонстрировать свои способности на крупный производственных площадках, пишет "Тюменская область сегодня".

"Кроме того, артисты хотят популяризировать свое творчество через советские мультфильмы в рамках проекта "Мульторкестр". Помочь в переговорах с "Союзмультфильмом" обещает пианист и большой друг Тюменской филармонии Денис Мацуев", – отметила Юлия Шакурская.