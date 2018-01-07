Косторезная фабрика в Тобольске отметит 85-летие

Тобольская косторезная фабрика отметит в 2018 году свой официальный 85-летний юбилей. Сегодня на предприятии трудится более пятидесяти мастеров, которые изготавливают сувениры из кости, прославившие Тобольск далеко за пределами региона.

Первыми людьми, взявшими в этой местности кость мамонта для декоративной работы, стали сосланные в Тобольск поляки: мастерили они чаще табакерки, заколки, брошки, распятия. В 60-х годах XIX столетия в городе уже работала группа местных косторезов, в 1974-м году появилась "Сибирская мастерская изделий из мамонтовой кости С.И. Овешковой". В это время тобольская кость стала настоящим промыслом, а объемные миниатюрные фигурки из нее – предметом спроса и у местного, и у заграничного ценителя прекрасного.

Талантливо резал кость знаменитый художник Михаил Знаменский. Его самый последовательный в этом деле ученик Порфирий Терентьев и "заложил основы миниатюрной жанровой скульптуры, отмеченной точностью социальных характеристик и бытовых реалий", пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".

В 1929 году была основана артель, в 1933 году(с этого времени и идет официальный отсчет) она получила статус кооперативной промысловой артели "Коопэкспортсбыт", которая в 1960 году преобразована в косторезную фабрику. В 1957 году работы тобольских мастеров получили большую золотую медаль Брюссельской выставки. Когда бивень мамонта и зуб кашалота стали дефицитны, мастера перешли на кость крупного рогатого скота – цевку. Она в ходу до сих пор, поскольку относится к сравнительно недорогим материалам.