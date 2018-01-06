В Тюменском районе выбрали лучших волонтеров и молодых политиков

Талантливую молодежь Тюменского района отметили наградами и благодарственными письмами. Глава муниципалитета Светлана Иванова на торжественной церемонии отметила, что взрослым впору учиться жизни у смелых и креативных молодых людей, которые вершат благородные дела.

Благодарственные письма за активную работу в течение года получили из рук районного главы Николай Туев и Лариса Кульмухаметова. Победителем в номинации "Молодая семья" стала семья Утешевых из Каскаринского муниципального образования. Лучшими молодыми политиками стали члены Общественной молодежной палаты при Думе Тюменского района III созыва Ирина Гаркуша, Юлия Токарь, Алена Щеткова, Алексей Ларионов. Победителем в номинации "Политика" признан Эдуард Кожамкулов, член Общественной молодежной палаты, Посол Победы в г. Москва, дипломант 2 степени в номинации "Волонтёр Победы" на областном этапе конкурса "Доброволец России". Лучшими в номинациях "Молодой специалист" и "Добровольчество" стали Тимур Темуркаев и Екатерина Рагозина, в номинации "Спорт" - Владислав Мартынов.

Также на церемонии подведения итогов 2017 года были озвучены имена новых членов Общественной молодежной палаты при Думе Тюменского муниципального района IV созыва, пишет "Мегатюмень".