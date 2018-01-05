Тюменцам предлагают рассказать о своих новогодних традициях

Обсуждение новогодних традиций для тюменцев началось на странице "Тюмень – наш дом" в социальной сети "ВКонтакте". Участникам предлагают рассказать о семейных обрядах или идеях, как весело и с пользой провести зимние каникулы.

В группе "Тюмень – наш дом" можно посмотреть обзор ближайших мероприятий для детей и взрослых, посмотреть кино, найти фотографии с городских мероприятий. Также здесь запустили новогодний он-лайн журнал на тему "Семейные традиции". Всем желающим предлагают рассказать о ритуалах, которые наполняют жизнь миром, любовью и счастьем. Что объединяет семью в новый год – совместные ужины, выходные на природе, активные виды досуга или походы в театр? Свой рассказ можно написать в обсуждениях группы https://vk.com/tmnourhome, пишет ИА "Тюменская линия".