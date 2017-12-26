Новый надземный переход на тюменском ж/д вокзале оборудуют лифтами

В 2018 году начнется возведение нового надземного перехода на железнодорожном вокзале Тюмени. Он проектируется с учетом потребностей маломобильных групп населения и будет оборудован лифтовыми подъемниками.

Реализацию совместных транспортных и инфраструктурных проектов накануне обсудили губернатор Тюменской области Владимир Якушев и начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов. Было отмечено, что в 2017 году в развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Тюменской области ОАО "РЖД" инвестировано 4,3 млрд рублей. Важнейшим инфраструктурным проектом компании является развитие направления Тобольск — Сургут — Коротчаево, работы по этому проекту в следующем году будут полностью завершены, приводят слова Алексея Миронова в пресс-службе губернатора Тюменской области. Проект имеет стратегическое значение для вывоза растущего грузопотока с севера Тюменской области.

Также среди других ключевых инфраструктурных проектов уходящего года — реконструкция станции Тобольск и завершение модернизации вокзала. С 1 октября этого года на Свердловской железной дороге по маршруту Тюмень — Тобольск начал курсировать дополнительный пригородный поезд. Заполняемость вагонов в выходные и праздничные дни достигает 100%.

В общем в 2017 году в Тюменском регионе СвЖД было обновлено 147 км пути.