Школьники из Заводоуковска выступили на Кубке CTF

Команда "Ishnu-dal-dieb" из заводоуковской школы № 2 выступила на соревнованиях по компьютерной безопасности в формате CTF (Capture the Flag), которые проходили в Инновационном центре "Сколково". Для начинающих школьники показали достойный результат.

Как рассказала наставник команды, учитель информатики заводоуковской школы №2 Татьяна Языкова, соревнования такого уровня проходили впервые в истории российского СTF-движения. В Кубке CTF приняли участие 20 лучших команд России, семнадцать из которых были студенческими и только три – школьными., пишет "Тюменская область сегодня".

"Наша команда сформировалась осенью прошлого года – тогда в школе впервые проходили CTF-соревнования среди учеников, разбирающихся в информатике. Тогда мы заняли третье место, а затем поучаствовали в других турнирах, например, в TyumenCTF вышли на первое место по Тюменской области и на второе – по России, одержав также победу на UralCTF. Теперь и Кубок CTF войдет в копилку наших важнейших соревнований", - прокомментировал капитан команды Максим Калинин.

Заводоуковские школьники приняли участие в соревнованиях в "Сколково" В Инновационном центре прошли командные соревнования по компьютерной безопасности. В финал всероссийского проекта Кубок CTF вышли команды-победители региональных отборочных соревнований всех уровней – как школьные, так и студенческие дружины средних учебных заведений.

