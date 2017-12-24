Юные тюменцы вяжут наряды для деревьев

Конкурс ярнбомбинга провели в одной из школ города среди учащихся 1-8 классов и их родителей. Участники вязали креативные украшения для деревьев.

Ярнбомбинг, или уличное вязание, - это направление творчества, цель которого – создание вязаных украшений для деревьев и элементов городских улиц. В Тюмени конкурс на эту тематику решили провести в школе №22, теперь во дворе учреждения красуются деревья в необычных "нарядах".

"Этот проект был задуман ко дню рождения нашей школы, который мы отмечали 17 декабря. В конкурсе участвовали дети вместе с родителями", - сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Ряполова.

В качестве жюри выступили руководство школы, учителя, работники библиотеки – им предстоит оценить конкурсные работы, пишет "Тюменская область сегодня".