Документальный фильм посвятят знаменитому купцу из Ембаево

В Тюменском районе съемочная группа готовит исторический фильм о жизни и деятельности знаменитого татарского мецената Нигматуллы Кармышакова из Ембаево. Именно он построил в селе ансамбль Большой мечети и Магометанское духовное училище.

Как сообщили в управлении информационной политики и информатизации Тюменского района, грант на съемку документального фильма о выдающемся земляке-меценате выиграла Национально-культурная автономия татар Тюменского района.

Купец II гильдии, меценат Нигматулла хаджи Сейдуков – Кармышаков построил мечеть, а вокруг нее - библиотеку, гостиницу, дом для студентов, столовую, в 1841 году открыл медресе. В конце 19 столетия он истинным спасителем для селян: когда в его родном селе произошел крупный пожар, он отстроил 176 домов на свои деньги и поселил туда погорельцев. За его счет строилась и содержалась высшая мусульманская школа в Ембаевских юртах. Он привёз в Сибирь волос Пророка Мухаммеда - величайшую реликвию мусульман.