Молодежный центр откроется в Омутинском

Первый молодежный центр откроется в селе Омутинском Тюменской области в начале 2018 года. Здесь смогут собираться инициативные люди, рассказывать о себе и своих идеях, находить поддержку для собственных проектов, сообщает "Мегaтюмень".

В селе есть запрос на такой центр: в этом году сразу три социальных проекта из Омутинского получили грантовую поддержку в региональном конкурсе "Моя идея". Фестиваль семейных ценностей "Корни", его продолжение "Корни: Первый семейный бал" и профориентационный проект для школьников "Формула успеха" смогли объединить инициативную молодежь района, которая теперь хочет создать в селе место-притяжение подобных идей.