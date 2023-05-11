В Тюменской области откроется филиал центра развития военно-спортивной подготовки

11 мая на базе центра "Аванпост" пройдет торжественное открытие регионального филиала федерального Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.

В этот день центры откроются в двенадцати пилотных регионах, одним из которых стала Тюменская область. Это позволит вывести допризывную подготовку молодежи на новый уровень, наладить и организовать работу по подготовке мобилизованных, контрактников и добровольцев на территории региона.

На мероприятии по случаю открытия центра заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер вручит дипломы о профессиональной переподготовке по программе "Военно-спортивные технологии в обучении граждан основам обороны и безопасности" будущим инструкторам. Шестнадцать профессионалов своего дела прошли обучение в Российском университете спецназа и Московском государственном педагогическом университете для того, чтобы качественно реализовать образовательные проекты.

С приветственными словами перед участниками мероприятия выступят глава города Тюмени Руслан Кухарук, начальник главного управления МЧС по Тюменской области, генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян, военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков, председатель Тюменского областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Степан Киричук. Это представители тех организаций и ведомств, которые являются соорганизаторами и оказывают поддержку Центру развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.