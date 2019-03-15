В Тюмени создадут клуб артековцев и тех, кто отдыхал в "Орленке", "Океане" и "Смене"

Во Дворце творчества и спорта "Пионер" 16 марта состоится встреча участников профильных смен "Артека","Океана", "Орленка" и "Смены". Результатом мероприятия станет создание молодежного клуба участников профильных смен всероссийских и международных детских центров.
Встреча приурочена к фестивалю "Крымская весна" и пройдет в артековских традициях – с песнями и играми от участников профильных смен всероссийских и международных детских центров. На творческой площадке ребят ждут мастер-классы, презентации о работе мультицентра "Моя территория", регионального проекта "Кадры будущего для региона", центра волонтерского движения и регионального отделения "Юнармии".
Молодежный клуб создается для общения участников профильных смен между собой и помощи им в осуществлении идей и проектов, отмечают в Центре образовательных технологий "Непоседы".
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