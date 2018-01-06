Тоболякам презентуют первый молодежный центр

Презентация первого в Тобольске молодежного центра состоится в январе 2018 года, а официальное открытие запланировано в первом полугодии, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".

Отмечается, что мультицентр для реализации творческих и социальных молодежных проектов будет организован по типу тюменского мультицентра "Моя территория". Сейчас идет разработка дизайна и внутреннего устройства.

На сегодняшний день организаторы проекта провели в Тобольске встречу с городскими активистами, которые поделились своим видением того, как должен выглядеть центр для молодежных проектов и инициатив.

Для будущего мультицентра выбрано помещение площадью 600 квадратных метров, расположенное возле Тобольского аптекарского сада, по адресу ул. Аптекарская, 3/5. Сейчас в здании уже начался демонтаж старых конструкций и стен.